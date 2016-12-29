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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПочему некоторых женщин акне преследует и во взрослом возрасте
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Почему некоторых женщин акне преследует и во взрослом возрасте


Почему некоторых женщин акне преследует и во взрослом возрасте
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование обнаружило, почему взрослые страдают акне. Ученые из Италии, которые проанализировали данные 500 женщин, определили некоторые факторы, связанные с риском возникновения акне в возрасте после 25 лет.

Среди факторов - недостаточное употребление фруктов и овощей, высокий уровень стресса и история акне в анамнезе семьи. Полученные данные не доказывают, что конкретно это вызывает акне у некоторых женщин. "Мы видим, что люди, которые неправильно питаются, в больше степени подвержены акне", - говорит Дебра Джалимен (Debra Jaliman) из Школы медицины Икан при больнице Маунт Синай в Нью-Йорке.
В частности, Джалимен отметила, что на появление прыщей влияют продукты с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень сахара в крови. К ним относится белый хлеб, рис, чипсы, крекеры и сладкая выпечка.

Более 80 процентов подростков страдают акне. Хорошей новостью является то, что у большинства прыщи уходят после 20 лет. Тем не менее, от 20 до 40 процентов взрослого населения все еще страдают акне. У женщин прыщи могут появится до менструации или когда они начинают или прекращают пить противозачаточные таблетки.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Academy of Dermatology».
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