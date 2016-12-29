В США снизилось число заявок, поданных на пособие по безработице

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Количество первоначальных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 тысяч с учетом сезонных колебаний, и в настоящее время составляет 265 тысяч, говорится в заявлении Министерства труда. Снижение соответствует ожиданиям экономистов и частично переломило тенденцию роста, которую отметили на прошлой неделе, завершившейся 17 декабря. На прошлой неделе число заявок составило 275 тысяч.
Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 95 недель подряд. Министерство труда заявило, что никакие особые факторы не способствовали снижению. Уровень безработицы в ноябре составил 4,6 процента, самый низкий уровень с августа 2007 - до рецессии, которая началась в декабре 2007 года и завершилась в середине 2009 года. Федеральная резервная служба объявила о своем намерении повысить краткосрочные процентные ставки во второй раз после финансового кризиса.
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