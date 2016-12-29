«Эмоциональное похмелье» - реальный и длительный эффект

29 декабря 2016 года, 20:20

Фото: AmericaRU.com

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С наступлением праздников нам стоит беспокоиться не только о похмелье вследствие употребления алкоголя в больших дозах. Вероятно, вы уже успели испытать на себе еще один тип похмелья, которое называется эмоциональное похмелье.Нейробиологи понимают под эмоциональным похмельем чувство подавленности, которое возникает вследствие болезненных переживаний или эйфории после счастливого события. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале «Nature Neuroscience», показало, что феномен может оказывать долгосрочное влияние на мозг и то, как в будущем мы запомним полученный опыт. "Наше познание во многом зависит от предшествующего опыта и от того, что эмоциональные состояния мозга могут храниться в памяти в течение длительного периода времени", - говорит ведущий исследователь Лила Давачи (Lila Davachi). В ходе эксперимента ученые показали одной группе участников видео, в котором в начале были сцены, вызывающие эмоции, а затем были обычные кадры. Вторая группа смотрела сцены в обратном порядке – от обычных до эмоциональных.Активность нейронов в области миндалины, гиппокампа и медиальной височной доле, вызванная эмоциональным впечатлением, продолжается до 30 минут, и в это время человек запоминает любой материал.