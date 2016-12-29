«Эмоциональное похмелье» - реальный и длительный эффект

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Нейробиологи понимают под эмоциональным похмельем чувство подавленности, которое возникает вследствие болезненных переживаний или эйфории после счастливого события. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале «Nature Neuroscience», показало, что феномен может оказывать долгосрочное влияние на мозг и то, как в будущем мы запомним полученный опыт. "Наше познание во многом зависит от предшествующего опыта и от того, что эмоциональные состояния мозга могут храниться в памяти в течение длительного периода времени", - говорит ведущий исследователь Лила Давачи (Lila Davachi). В ходе эксперимента ученые показали одной группе участников видео, в котором в начале были сцены, вызывающие эмоции, а затем были обычные кадры. Вторая группа смотрела сцены в обратном порядке – от обычных до эмоциональных.
Активность нейронов в области миндалины, гиппокампа и медиальной височной доле, вызванная эмоциональным впечатлением, продолжается до 30 минут, и в это время человек запоминает любой материал.
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