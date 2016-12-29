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Главная страница → Раздел: НекрологИзобретатель красных стаканчиков скончался на 85-м году жизни
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Изобретатель красных стаканчиков скончался на 85-м году жизни


Изобретатель красных стаканчиков скончался на 85-м году жизни
Фото: AmericaRU.com
Практически все американцы пьют из красных стаканчиков, даже не подозревая, кто их придумал. Роберт Лео Халсман (Robert Leo Hulseman) ушел из жизни 21 декабря в возрасте 84 лет.

Он - преданный христианин и примерный семьянин, который был женат на своей покойной жене Шейле в течение почти 60 лет. Халсман начал работать в компании Solo Cup, когда ему только исполнилось 18 лет. Первые бумажные стаканчики были выпущены в 1940 году и продолжали быть одноразовой посудой до 1970-х годов.

Но именно Халсман предложил выпускать стаканчики с простым дизайном, яркого цвета и разного размера - по 45, 150 и 350 миллилитров - для спиртных напитков, вина и пива, соответственно. Это помогло компании подняться на вершину, а красные стаканчики стали неотъемлемой частью каждого праздника.
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