Изобретатель красных стаканчиков скончался на 85-м году жизни

29 декабря 2016 года, 19:58

Фото: AmericaRU.com

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Практически все американцы пьют из красных стаканчиков, даже не подозревая, кто их придумал. Роберт Лео Халсман (Robert Leo Hulseman) ушел из жизни 21 декабря в возрасте 84 лет.Он - преданный христианин и примерный семьянин, который был женат на своей покойной жене Шейле в течение почти 60 лет. Халсман начал работать в компании Solo Cup, когда ему только исполнилось 18 лет. Первые бумажные стаканчики были выпущены в 1940 году и продолжали быть одноразовой посудой до 1970-х годов.Но именно Халсман предложил выпускать стаканчики с простым дизайном, яркого цвета и разного размера - по 45, 150 и 350 миллилитров - для спиртных напитков, вина и пива, соответственно. Это помогло компании подняться на вершину, а красные стаканчики стали неотъемлемой частью каждого праздника.