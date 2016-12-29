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Применение рыбьего жира во время беременности снижает риск астмы у ребенка


Применение рыбьего жира во время беременности снижает риск астмы у ребенка
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное датскими учеными на 695 беременных женщинах, показало, что употребление добавок, содержащих рыбий жир, во время третьего триместра, может снизить риск развития астмы или хрипов у ребенка.

Среди будущих матерей, которые ежедневно принимали капсулы с 2,4 граммами оливкового масла (плацебо), риск возникновения астмы у ребенка снизился до 23,7 процентов, а среди женщин, принимавших капсулы рыбьего жира – до 16,9 процентов. В первые три года жизни ребенка ученые Университета Копенгагена отметили 30,7-процентное сокращение риска.

В группе младенцев, чьи матери принимали рыбий жир, проблемы с дыханием появились у 17,5 процентов, в то время как у другой группы – у 34,1 процентов. Каждый пятый ребенок младшего возраста страдал астмой и стерторозным дыханием.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».
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