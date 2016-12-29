Применение рыбьего жира во время беременности снижает риск астмы у ребенка

Фото: AmericaRU.com
Среди будущих матерей, которые ежедневно принимали капсулы с 2,4 граммами оливкового масла (плацебо), риск возникновения астмы у ребенка снизился до 23,7 процентов, а среди женщин, принимавших капсулы рыбьего жира – до 16,9 процентов. В первые три года жизни ребенка ученые Университета Копенгагена отметили 30,7-процентное сокращение риска.
В группе младенцев, чьи матери принимали рыбий жир, проблемы с дыханием появились у 17,5 процентов, в то время как у другой группы – у 34,1 процентов. Каждый пятый ребенок младшего возраста страдал астмой и стерторозным дыханием.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Как пережить новогоднее объедание? →
- Бариатрическая хирургия для похудения провоцирует проблемы с пищеварением →
- Диабет остается самым распространенным заболеванием американцев →
- Американка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок →
- На самом ли деле можно "отоспаться" на выходных? →
- В чем польза от того, что вы бросите курить? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107593
http://www.americaru.com/news/107593