Пять фактов о шампанском, о которых вы ранее не знали

29 декабря 2016 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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Пить шампанское – это ежегодная новогодняя традиция. История этого напитка уходит корнями в 16 век, и задолго до того как мы начали пить его под бой курантов, европейские аристократы наслаждались шампанским на королевских приемах.1. Вкус шампанского, которое делали в 1800-х годах, когда его начали выпускать для простого народа, не имеет ничего общего с тем шампанским, которым мы можем наслаждаться на сегодняшний день. В 19 веке не было брюта, и все пили сладкое.2. Раньше шампанское было мутного цвета, так как осадок дрожжей не извлекали из бутылки после брожения.3. Чтобы насладиться вкусом напитка, шампанское стоит пить из широких бокалов или бокалов для вина.4. При покупке дорогого шампанского, вы должны спросить, можно ли взять бутылку из погреба, так как те, что находятся на витрине, худшего качества из-за воздействия света. Кроме того, его не стоит хранить в холодильнике.5. Шампанское не стоит хранить слишком долго. В то время как многие предполагают, что шампанское с годами становится только лучше, и берегут бутылочку на «особый случай», после покупки оно готово к употреблению.