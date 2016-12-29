Twitter запустил 360-градусные прямые видеотрансляции

29 декабря 2016 года, 18:39

Фото: AmericaRU.com

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http://www.americaru.com/news/107589

Компания Twitter сделала еще один шаг в сторону улучшения просмотра видео, запустив новую функцию видеотрансляций с углом обзора 360 градусов через Periscope.Каждый пользователь социальной сети Twitter и сервиса онлайн-трансляций Periscope могут смотреть видео в формате 360 градусов, хотя в настоящее время публиковать такие видеотрансляции может лишь ограниченное число людей. Для того, чтобы запустить видео-трансляцию, пользователю достаточно подготовить сообщение и кликнуть на кнопку "LIVE". Далее нужно нажать "Go Live".Видеотрансляция становится все более популярной на таких платформах, как Facebook, а Twitter не оставляет попытки выпустить еще один новый продукт и в 2017 году не утратить популярности среди пользователей Интернета. Это год был очень сложным для компании, которая была выставлена на продажу, прежде чем все переговоры о покупке сошли на нет. С тех пор Twitter изо всех сил старается найти новые способы удержаться на плаву, и один из них - новые продукты и функции.