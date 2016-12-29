Прокуратура сняла обвинения против мужчины, который был уличен в вождении в состоянии «кофеинового» опьянения

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Обвинения были сняты спустя 16 месяцев после того, как 36-летний Джозеф Шваб (Joseph Schwab) был арестован по пути домой. "После дальнейшего расследования было обнаружено, что в крови ответчика не содержалось конкретного препарата, который мог повлиять на способность управлять автомобилем. Мы не можем доказать его виновность", - говорит окружной прокурор Кришна Абрамс (Krishna Abrams).
Сотрудница Департамента регулирования оборота алкогольных напитков остановила Шваба в августе 2015 года, увидев, что он вел автомобиль в нетрезвом состоянии и несколько раз врезался в своих соседей по полосе. В транспортном средстве она обнаружила несколько добавок и протеиновый порошок, но они считаются законными, и проверила мужчина портативным алкотестером. Когда мужчина отправился в лабораторию, то анализ крови на кокаин, опиаты, метамфетамин, оксикодон и ряд других наркотиков, был отрицательным. Анализ показал положительный результат только на кофеин.
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