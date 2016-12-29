Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:46 pm | Чикаго 11:46 am | Сан-Франциско 9:46 am
Главная страница → Раздел: АналитикаАмериканцы считают Обаму самым уважаемым мужчиной в США
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американцы считают Обаму самым уважаемым мужчиной в США


Американцы считают Обаму самым уважаемым мужчиной в США
Фото: AmericaRU.com
Президент Барак Обама (Barack Obama) вновь был назван самым уважаемым мужчиной в Соединенных Штатах. Согласно данным опроса, проведенного Gallup, девятый год подряд он держится на вершине списка.

Обама почти догнал Дуайта Эйзенхауэра (Dwight Eisenhower), который был удостоен чести стать самым уважаемым мужчиной в стране 12 раз. Дональд Трамп (Donald Trump) оказался на втором месте. Это не редкость, когда избранный президент, но еще не вступивший на пост, занимает высокую позицию в рейтинге. Только два американских лидера оказались на вершине списка до своей инаугурации - Обама и Эйзенхауэр.

В пятерку также вошли папа римский Франциск (Pope Francis), Берни Сандерс (Bernie Sanders) и Билли Грэм (Billy Graham). Самой уважаемой женщиной в США стала Хиллари (Hillary Clinton), которая уже 21-й раз оказывается на этом месте, сообщает Washington Post. Мишель Обама (Michelle Obama) заняла второе место, а канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) окалась на третьем. Четвертое и пятое места достались Опре Уинфри (Oprah Winfrey) и Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), соответственно.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107585
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus