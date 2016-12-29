Американцы считают Обаму самым уважаемым мужчиной в США

Фото: AmericaRU.com
Обама почти догнал Дуайта Эйзенхауэра (Dwight Eisenhower), который был удостоен чести стать самым уважаемым мужчиной в стране 12 раз. Дональд Трамп (Donald Trump) оказался на втором месте. Это не редкость, когда избранный президент, но еще не вступивший на пост, занимает высокую позицию в рейтинге. Только два американских лидера оказались на вершине списка до своей инаугурации - Обама и Эйзенхауэр.
В пятерку также вошли папа римский Франциск (Pope Francis), Берни Сандерс (Bernie Sanders) и Билли Грэм (Billy Graham). Самой уважаемой женщиной в США стала Хиллари (Hillary Clinton), которая уже 21-й раз оказывается на этом месте, сообщает Washington Post. Мишель Обама (Michelle Obama) заняла второе место, а канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) окалась на третьем. Четвертое и пятое места достались Опре Уинфри (Oprah Winfrey) и Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), соответственно.
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