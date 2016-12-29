В России удерживаются 17 украинцев-политзаключенных, - МИД Украины.

Фото: AmericaRU.com / tsn.ua
«Российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства… Сейчас нам известно о политически мотивированном удержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», - сообщили в украинском МИД, напомнив Москве, что, согласно минским договорённостям, все эти лица должны уже давно быть обменяны.
Украинцы потребовали от РФ «немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников». Кроме того, они призвали международное сообщество повлиять на Москву в данном вопросе.
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