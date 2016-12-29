ВС РФ увольняет "задним числом" военных, погибших на Донбассе, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, выполняющих задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнений "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий», - рассказали разведчики, отметив, что зачастую потери квалифицируются не как боевые, а как бытовые.
«За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения», - уточнили в ГУР.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В России удерживаются 17 украинцев-политзаключенных, - МИД Украины. →
- В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС →
- Главарь «ДНР» заявил о намерении захватить весь Донбасс →
- Украина получила безвиз с Коста-Рикой →
- Две трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос →
- Россияне на грузовиках «гумконвоя» вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107581
http://www.americaru.com/news/107581