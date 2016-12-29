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Главная страница → Раздел: УкраинаВС РФ увольняет задним числом военных, погибших на Донбассе, - разведка
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ВС РФ увольняет "задним числом" военных, погибших на Донбассе, - разведка


ВС РФ увольняет задним числом военных, погибших на Донбассе, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Из ВС России «задним числом» увольняют военнослужащих, погибших на Донбассе на передовой. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, выполняющих задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнений "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий», - рассказали разведчики, отметив, что зачастую потери квалифицируются не как боевые, а как бытовые.

«За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения», - уточнили в ГУР.

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