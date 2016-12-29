Россияне строят космическую обсерваторию для поиска черных дыр в центре нашей Галактики

Фото: AmericaRU.com
«В центре нашей Галактики масса такой черной дыры оценивается примерно в 4 миллиона масс Солнца, в других активных галактиках - более миллиарда масс Солнца. Хотя это и черные дыры и увидеть их невозможно, но можно разглядеть излучение вокруг них и за ними. Поэтому у ученых есть предположение, что черная дыра должна давать "тень", и мы должны увидеть в центрах галактик своеобразные "дырки", "бублики". Форма этого "бублика" и его размер помогут нам определить параметры сверхмассивной черной дыры и получить наиболее прямое подтверждение самого ее существования», - рассказал учёный, отметив, что будущая космическая обсерватория «Спектр-М» и займётся поиском этого загадочного космического явления.
«Возможность заглянуть в самый центр и увидеть сверхмассивную черную дыру - одна из захватывающих дух задач "Миллиметрона", в этом смысле "Спектр-М" - крайне интересный проект», - подчеркнул Ковалёв.
Отметим, что запуск обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») в космос запланирован на 2025 год. На его создание россияне потратят более 11 миллиардов рублей.
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