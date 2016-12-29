Как пережить новогоднее объедание?

29 декабря 2016 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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На первый взгляд проблема кажется смешной, однако многие американцы задумываются о том, как избежать переедания в Новый год – особенно те, кто придерживается диеты.Как показало исследование, проведенное Nielsen, около 32% людей приняли решение начать худеть после празднования Нового 2015 года. В январе американские спортзалы продают в два раза больше абонентов, поскольку люди хотят сбросить вес, набранный во время праздников. Вместо этого врачи советуют просто придерживаться более здорового стиля питания на Новый год, чтобы избежать набора веса.Медики предлагают несколько решений, которые позволят изменить отношения к еде на Новый год. Прежде всего, не стоит на праздники потреблять излишне калорийную, вредную пищу. С другой стороны, не стоит ограничивать себя жесткими рамками диеты – это чревато срывом и психологическими трудностями. Не нужно исключать большое количество продуктов и придерживаться веганского рациона или детокса – это также чревато трудностью переживания праздников и истощением организма из-за нехватки важных веществ.Позвольте себе на Новый год немного шоколада и вина, десерт или вкусное мясное блюдо, говорят диетологи.