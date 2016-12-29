Как пережить новогоднее объедание?

Фото: AmericaRU.com
Как показало исследование, проведенное Nielsen, около 32% людей приняли решение начать худеть после празднования Нового 2015 года. В январе американские спортзалы продают в два раза больше абонентов, поскольку люди хотят сбросить вес, набранный во время праздников. Вместо этого врачи советуют просто придерживаться более здорового стиля питания на Новый год, чтобы избежать набора веса.
Медики предлагают несколько решений, которые позволят изменить отношения к еде на Новый год. Прежде всего, не стоит на праздники потреблять излишне калорийную, вредную пищу. С другой стороны, не стоит ограничивать себя жесткими рамками диеты – это чревато срывом и психологическими трудностями. Не нужно исключать большое количество продуктов и придерживаться веганского рациона или детокса – это также чревато трудностью переживания праздников и истощением организма из-за нехватки важных веществ.
Позвольте себе на Новый год немного шоколада и вина, десерт или вкусное мясное блюдо, говорят диетологи.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Бариатрическая хирургия для похудения провоцирует проблемы с пищеварением →
- Диабет остается самым распространенным заболеванием американцев →
- Американка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок →
- На самом ли деле можно "отоспаться" на выходных? →
- В чем польза от того, что вы бросите курить? →
- Сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск возникновения осложнений при гриппе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107577
http://www.americaru.com/news/107577