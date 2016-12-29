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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБариатрическая хирургия для похудения провоцирует проблемы с пищеварением
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Бариатрическая хирургия для похудения провоцирует проблемы с пищеварением


Бариатрическая хирургия для похудения провоцирует проблемы с пищеварением
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показывает, что хирургия по уменьшению объемов желудка для снижения веса связана с долговременными проблемами желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимостью.

Исследователи изучили данные 249 пациентов, страдающих значительным ожирением, которые прошли специальные операции по уменьшению желудка. Бариатрическая хирургия позволяет методом шунтирования сократить объемы желудка до размеров яйца. Это помогает сильно снизить вес для людей с высоким ожирением – до 30%. Однако у процедуры обнаружена обратная сторона – люди, прошедшие бариатрическую хирургию, более склонны к расстройствам желудка и неспособны переносить некоторые продукты, говорит ведущий автор исследования доктор Томас Борлэдж из клиники Слотерваарт в Амстердаме.

По крайней мере это касается первого года после операции – большинство участников исследования перенесли процедуру именно в течение года. Наиболее распространенные желудочно-кишечные проблемы включают расстройство желудка, бульканье в животе, метеоризм, отрыжку, изменение стула. Кроме того, люди после такой операции чаще других испытывают боли от голода. Пищевая непереносимость у них проявлена как минимум к 4 продуктам питания и более, особенно к молоку, жареной и острой пище, а также к газированным напиткам.
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