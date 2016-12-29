Ученые разрабатывают материал для самовосстановления роботов на основе способностей Росомахи

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Materials. Прозрачный мягкий материал, напоминающих каучук, способен сильно растягиваться – до 50 раз в сравнении с первоначальной длиной. При сокращении он начинает регенерацию, активироваться материал можно от электрического питания искусственных мышц роботов.
Ученые считают, что такая разработка позволит улучшить работу электронных устройств и роботов. При механическом повреждении они смогут «регенерировать» в течение 24 часов.
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