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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые разрабатывают материал для самовосстановления роботов на основе способностей Росомахи
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Ученые разрабатывают материал для самовосстановления роботов на основе способностей Росомахи


Ученые разрабатывают материал для самовосстановления роботов на основе способностей Росомахи
Фото: AmericaRU.com
Росомаха из «Людей Икс» и его способности к полной регенерации вдохновил ученых на создание специального материала для роботов, который позволит им самостоятельно восстанавливаться. Разработки ведут ученые из университета Калифорнии в Риверсайде.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Materials. Прозрачный мягкий материал, напоминающих каучук, способен сильно растягиваться – до 50 раз в сравнении с первоначальной длиной. При сокращении он начинает регенерацию, активироваться материал можно от электрического питания искусственных мышц роботов.

Ученые считают, что такая разработка позволит улучшить работу электронных устройств и роботов. При механическом повреждении они смогут «регенерировать» в течение 24 часов.
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