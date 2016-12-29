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Главная страница → Раздел: ПрогрессВ 2017 году американцы увидят редкое полное солнечное затмение
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В 2017 году американцы увидят редкое полное солнечное затмение


В 2017 году американцы увидят редкое полное солнечное затмение
Фото: AmericaRU.com
В новом году американские астрономы получат возможность увидеть полное солнечное затмение – редкое небесное явление. Последний раз такое затмение наблюдалось от одного побережья США до другого около 100 лет назад.

В августе 2017 года Луна полностью закроет Солнце, и американцы смогут наблюдать видеть лишь его корону на фоне лунной тени. Полное солнечное затмение начнется 21 августа. Лучше всего его можно будет видно в штате Орегон. В течение 1-1,5 часов затмение будет наблюдаться по всей стране.

«Затмение 2017 года будет уникальным по той причине, что оно будет видно на значительной территории Америки. Это позволит нам собрать максимум данных о явлении», - говорит астрофизик НАСА Лика Гуатакурта (Lika Guhathakurta).

Специалисты обсерватории на Гавайских островах готовятся фиксировать полное солнечное затмение с помощью специальных камер. Явление позволит подробнее изучить состояние солнечной короны, вспышки на солнце и ветер от звезды.
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