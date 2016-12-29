В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС

Фото: AmericaRU.com / mfa.gov.ua
«Она (задержка – ред.) произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым было очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы», - сообщил Елисеев уточнив, что задержка произошла в большей степени из-за Франции, воспринимающей безвиз слишком «чувствительно».
«Очень жаль, что ЕС не выполнил своего обещания предоставить безвизовый режим Украине без задержек. Но важно, что в конце года Евросоюз наконец принял политическое решение по "безвизу". Сейчас мы призываем ЕС ускорить юридически-технические процедуры… Единственное, что нам остается, - набраться терпения. Уже с уверенностью можно сказать, что 2017 вполне может стать годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС», - констатировал представитель администрации украинского президента.
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