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В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС


В администрации Порошенко рассказали, кто затягивает безвиз между Украиной и ЕС
Фото: AmericaRU.com / mfa.gov.ua
Задержка с предоставлением Украине безвизового режима с Евросоюзом происходит по вине Франции. Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Она (задержка – ред.) произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым было очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы», - сообщил Елисеев уточнив, что задержка произошла в большей степени из-за Франции, воспринимающей безвиз слишком «чувствительно».

«Очень жаль, что ЕС не выполнил своего обещания предоставить безвизовый режим Украине без задержек. Но важно, что в конце года Евросоюз наконец принял политическое решение по "безвизу". Сейчас мы призываем ЕС ускорить юридически-технические процедуры… Единственное, что нам остается, - набраться терпения. Уже с уверенностью можно сказать, что 2017 вполне может стать годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС», - констатировал представитель администрации украинского президента.

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