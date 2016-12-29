Трамп хочет создать несколько тысяч рабочих мест на базе Sprint и OneWeb

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что в среду Трамп взял кредит с целью формирования тысяч новых рабочих мест для американцев. Эта мера направлена на то, чтобы выполнить свое предвыборное обещание – заставить корпорации создавать рабочие места дома, а не за границей.
Sprint по контракту с японской компанией SoftBank получит 50 миллиардов долларов инвестиций. Такое соглашение Трамп заключил с исполнительным директором SoftBank Масаеси Сан около месяца назад.
SoftBank также является крупным инвестором в OneWeb.
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