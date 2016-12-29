Трамп хочет создать несколько тысяч рабочих мест на базе Sprint и OneWeb

29 декабря 2016 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Вновь избранный Президент Дональд Трамп (Donald Trump) собирается добавить в компании Sprint 5 тысяч рабочих мест. Старт-ап OneWeb должен добавить еще 3 тысячи вакансий.Сообщается, что в среду Трамп взял кредит с целью формирования тысяч новых рабочих мест для американцев. Эта мера направлена на то, чтобы выполнить свое предвыборное обещание – заставить корпорации создавать рабочие места дома, а не за границей.Sprint по контракту с японской компанией SoftBank получит 50 миллиардов долларов инвестиций. Такое соглашение Трамп заключил с исполнительным директором SoftBank Масаеси Сан около месяца назад.SoftBank также является крупным инвестором в OneWeb.