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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПинк родила второго ребенка
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Пинк родила второго ребенка


Пинк родила второго ребенка
Фото: AmericaRU.com
Американская поп-певица Пинк (Pink) родила второго ребенка. Мальчик получил имя Джеймсон Мун Харт. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

У Пинк и ее мужа Кэри Харта уже есть 5-летняя дочь Уиллоу Сейдж Харт. Как выяснилось, пара хотела назвать сына Джеймсоном давно. В 2010 году Пинк сказала в одном из интервью, что если у нее когда-нибудь родится мальчик, она хочет назвать его в честь своего отца Джеймса и отца Кэри Джейсона. «Джеймсон – отличное имя для мальчика. Тем более, что мы как ирландцы очень любим виски», - отметила певица.

Пинк удавалось долго сохранять вторую беременность в секрете. Лишь в ноябре, за месяц до рождения ребенка, она разместила в сети свое фото с животом.
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