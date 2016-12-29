Актриса Дебби Рейнольдс, мать Кєрри Фишер, умерла через день после дочери

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По сообщению представителей семьи, в последние минуты жизни Дебби Рейнольдс думала о дочери. «Я скучаю по ней, хочу быть с Кэрри», - сказала она за несколько минут до смерти, заявил ее сын Тодд.
Рейнольдс доставили в больницу с подозрением на инсульт после того, как умерла Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны».
Рейнольдс была известная как легенда золотого века Голливуда. Она также была певицей, бизнес-леди, благотворительницей и историком. Ее муж Эдди Фишер, отец Кэрри, ушел от нее к Элизабет Тейлор.
Мэри Фрэнсис Рейнольдс родилась в Эль-Пасо. В 16 лет она победила на конкурсе красоты в Калифорнии, ее заметили продюсеры из Warner Bros. и подписали с ней контракт.
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