Актриса Дебби Рейнольдс, мать Кєрри Фишер, умерла через день после дочери

29 декабря 2016 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com

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Голливудская актриса Дебби Рейнольдс (Debbie Reynolds), звезда фильма «Поющие под дождем», мать Кэрри Фишер, скончалась через день после того, как не стало ее дочери. Ей было 84 года.По сообщению представителей семьи, в последние минуты жизни Дебби Рейнольдс думала о дочери. «Я скучаю по ней, хочу быть с Кэрри», - сказала она за несколько минут до смерти, заявил ее сын Тодд.Рейнольдс доставили в больницу с подозрением на инсульт после того, как умерла Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны».Рейнольдс была известная как легенда золотого века Голливуда. Она также была певицей, бизнес-леди, благотворительницей и историком. Ее муж Эдди Фишер, отец Кэрри, ушел от нее к Элизабет Тейлор.Мэри Фрэнсис Рейнольдс родилась в Эль-Пасо. В 16 лет она победила на конкурсе красоты в Калифорнии, ее заметили продюсеры из Warner Bros. и подписали с ней контракт.