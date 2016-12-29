Религиозные сотрудников полиции в Нью-Йорке смогут носить бороды и тюрбаны

Фото: AmericaRU.com
На юге Нью-Йорка растет число сихков, работающих в департаменте полиции. Теперь они смогут носить традиционные тюрбаны и бороды вместе с формой. Правда, тюрбаны должны быть синими в обязательном порядке. Борода же должна быть не длиннее полудюйма.
Королевская канадская конная полиция позволила сикхам ношение тюрбанов и бород еще в 1990-х годах.
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