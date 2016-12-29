Религиозные сотрудников полиции в Нью-Йорке смогут носить бороды и тюрбаны

29 декабря 2016 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Представителям сикхов в Нью-Йорке удалось добиться разрешения носить бороды и тюрбаны во время исполнения служебных обязанностей в полиции. Президент ассоциации офицеров-сикхов Гурвиндер Сингх (Gurvinder Singh) заявил, что теперь 150 членов организации смогут придерживаться своих традиций.На юге Нью-Йорка растет число сихков, работающих в департаменте полиции. Теперь они смогут носить традиционные тюрбаны и бороды вместе с формой. Правда, тюрбаны должны быть синими в обязательном порядке. Борода же должна быть не длиннее полудюйма.Королевская канадская конная полиция позволила сикхам ношение тюрбанов и бород еще в 1990-х годах.