В Техасе разбился военный вертолет, погибли 2 человека

29 декабря 2016 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Представители Национальной гвардии Техаса сообщают, что во время учений в в Галвестон-Бей разбился вертолет Apache, погибли два члена экипажа. Крушение произошло в районе береговой линии, рядом с небольшим морским курортом, в 40 километрах от Хьюстона.Прапорщик Национальной гвардии Гленн Уэбб (Glen Webb) заявил, что пока имена жертв не разглашаются. Очевидцы сообщают, что вертолет развалился прямо в воздухе и рухнул в залив. Пока спасателям удалось обнаружить лишь часть вертолетного винта неподалеку от места аварии.Чтобы достать тела жертв, водолазы работали всю ночь. Причины аварии пока неизвестны.