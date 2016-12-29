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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Техасе разбился военный вертолет, погибли 2 человека
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В Техасе разбился военный вертолет, погибли 2 человека


В Техасе разбился военный вертолет, погибли 2 человека
Фото: AmericaRU.com
Представители Национальной гвардии Техаса сообщают, что во время учений в в Галвестон-Бей разбился вертолет Apache, погибли два члена экипажа. Крушение произошло в районе береговой линии, рядом с небольшим морским курортом, в 40 километрах от Хьюстона.

Прапорщик Национальной гвардии Гленн Уэбб (Glen Webb) заявил, что пока имена жертв не разглашаются. Очевидцы сообщают, что вертолет развалился прямо в воздухе и рухнул в залив. Пока спасателям удалось обнаружить лишь часть вертолетного винта неподалеку от места аварии.

Чтобы достать тела жертв, водолазы работали всю ночь. Причины аварии пока неизвестны.
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