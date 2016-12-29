Главарь «ДНР» заявил о намерении захватить весь Донбасс

Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
«Территорией проведенного в мае "референдума" была вся "бывшая" Донецкая область, поэтому сейчас все это территория "ДНР"», - заявил лидер сепаратистов, пригрозив вышвырнуть оттуда «украинских карателей».
«Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», - констатировал Захарченко.
Отметим, что в своём заявлении главарь «ДНР» говорит о непризнанном «референдуме», проведённом сепаратистами на Донбассе в мае 2014 года. По данным боевиков, на нём якобы 90% жителей Донбасса поддержали независимость «ДНР».
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