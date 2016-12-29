Барак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде

Фото: AmericaRU.com
Национальный памятник Медвежьи Уши в штате Юта охватывает 1, 35 миллионов акров. Эти земли, на которых находятся святые места индейских племен и охраняемых территорий дикой природы, является домом для 100 тысяч археологических памяток, включая древние скальные жилища.
В Неваде больше 300 тысяч акров земли отвели под памятник Золотой Бьютт. Именно в этих местах владелец ранчо Клайвен Банди вел вооруженное противостояние с правительственными агентами за защиту экологически уязвимых мест. В этой местности также расположены находки скальной живописи, редкие окаменелости и несколько залежей, где остаются кости динозавров.
Признание этих земель особыми вызвало большой протест среди республиканцев и сельских жителей, которые не хотят дополнительного федерального контроля. Генеральный прокурор Юты собирается обратиться в суд, чтобы добиться отмены решения Президента США.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Обама считает, что в предвыборной гонке мог бы победить Трампа →
- Последний производитель диско-шаров в США все еще в струе →
- Дональд Трамп назвал ООН «клубом для людей, которые хорошо проводят время» →
- Почему Дональд Трамп выиграл: 10 теорий, объясняющих итог выборов →
- Барак Обама подписал закон, который может подстегнуть новую космическую гонку вооружений →
- Правительство США начало проверку аккаунтов иностранных туристов в социальных сетях →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107555
http://www.americaru.com/news/107555