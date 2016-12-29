Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:46 am | Чикаго 2:46 am | Сан-Франциско 12:46 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаБарак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Барак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде


Барак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде
Фото: AmericaRU.com
Президент США Барак Обама (Barack Obama) определил два новых национальных памятника на объектах в штате Юта и Невада, которые стали спорным моментов в вопросах использования государственных земель на западе США. В последние дни Обама делает необходимые шаги для защиты экологически чувствительных районов.

Национальный памятник Медвежьи Уши в штате Юта охватывает 1, 35 миллионов акров. Эти земли, на которых находятся святые места индейских племен и охраняемых территорий дикой природы, является домом для 100 тысяч археологических памяток, включая древние скальные жилища.

В Неваде больше 300 тысяч акров земли отвели под памятник Золотой Бьютт. Именно в этих местах владелец ранчо Клайвен Банди вел вооруженное противостояние с правительственными агентами за защиту экологически уязвимых мест. В этой местности также расположены находки скальной живописи, редкие окаменелости и несколько залежей, где остаются кости динозавров.

Признание этих земель особыми вызвало большой протест среди республиканцев и сельских жителей, которые не хотят дополнительного федерального контроля. Генеральный прокурор Юты собирается обратиться в суд, чтобы добиться отмены решения Президента США.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107555
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus