Барак Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде

29 декабря 2016 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Барак Обама (Barack Obama) определил два новых национальных памятника на объектах в штате Юта и Невада, которые стали спорным моментов в вопросах использования государственных земель на западе США. В последние дни Обама делает необходимые шаги для защиты экологически чувствительных районов.Национальный памятник Медвежьи Уши в штате Юта охватывает 1, 35 миллионов акров. Эти земли, на которых находятся святые места индейских племен и охраняемых территорий дикой природы, является домом для 100 тысяч археологических памяток, включая древние скальные жилища.В Неваде больше 300 тысяч акров земли отвели под памятник Золотой Бьютт. Именно в этих местах владелец ранчо Клайвен Банди вел вооруженное противостояние с правительственными агентами за защиту экологически уязвимых мест. В этой местности также расположены находки скальной живописи, редкие окаменелости и несколько залежей, где остаются кости динозавров.Признание этих земель особыми вызвало большой протест среди республиканцев и сельских жителей, которые не хотят дополнительного федерального контроля. Генеральный прокурор Юты собирается обратиться в суд, чтобы добиться отмены решения Президента США.