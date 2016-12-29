Трамп о кибератаках Кремля: Компьютеры сильно осложнили нам жизнь

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Говоря о возможном вводе Бараком Обамой новых санкций против Кремля, Трамп в очередной раз поставил под сомнение причастность российских хакеров к кибератакам. «Я думаю, что компьютеры очень усложнили жизнь. В эпоху компьютеров никто точно не знает, что творится», - заявил республиканец, отметив, что вместо противостояний с Москвой США стоит «заняться своей жизнью».
Он также подчеркнул, что не осведомлён о каких-либо конкретных планах по вводу санкций против России.
Отметим, что в начале декабря этого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В Кремле обвинения категорически отрицают.
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