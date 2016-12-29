Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:46 am | Чикаго 2:46 am | Сан-Франциско 12:46 am
Главная страница → Раздел: В миреТрамп о кибератаках Кремля: Компьютеры сильно осложнили нам жизнь
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп о кибератаках Кремля: Компьютеры сильно осложнили нам жизнь


Трамп о кибератаках Кремля: Компьютеры сильно осложнили нам жизнь
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что США должны забыть о кибаратаках кремлёвских хакеров и «продолжить жить». Об этом сообщило агентство ТАСС.

Говоря о возможном вводе Бараком Обамой новых санкций против Кремля, Трамп в очередной раз поставил под сомнение причастность российских хакеров к кибератакам. «Я думаю, что компьютеры очень усложнили жизнь. В эпоху компьютеров никто точно не знает, что творится», - заявил республиканец, отметив, что вместо противостояний с Москвой США стоит «заняться своей жизнью».

Он также подчеркнул, что не осведомлён о каких-либо конкретных планах по вводу санкций против России.

Отметим, что в начале декабря этого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В Кремле обвинения категорически отрицают.

Читайте также: Новые санкции США больно ударят по Путину, - сенатор Грэм
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107553
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus