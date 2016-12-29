Украина получила безвиз с Коста-Рикой

Фото: AmericaRU.com
«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», - сообщили дипломаты, уточнив, что единственным условием для въезда на территорию страны является наличие загранпаспорта.
«При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника», - уточнили в МИД.
Читайте также: Европарламент поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Главарь «ДНР» заявил о намерении захватить весь Донбасс →
- Две трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос →
- Россияне на грузовиках «гумконвоя» вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка →
- Известному российскому рэперу запретили появляться в Украине →
- Украина получила очередной транш от ЕС →
- Женщин, которых сепаратисты «ДНР/ЛНР» передали Украине, не было в списках пленников →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107551
http://www.americaru.com/news/107551