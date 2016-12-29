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Главная страница → Раздел: УкраинаДве трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос
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Две трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос


Две трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/KabminUA
Если бы голосование за вступление Украины в НАТО происходило сегодня, на выборы пошли бы более 60% украинцев. Из них подавляющее большинство поддержало бы вступление страны в Альянс. Таковы результаты опроса, проведённого Фондом «Демократические инициативы» им. Ильки Кучерива и Центром Разумкова.

«Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы "за"», - рассказали социологи, отметив, что против вступления высказались только 23%, остальные 6% ещё не определились.

«Вступление в НАТО население считает основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% населения). На внеблоковый статус возлагают надежды 26% и еще остаются 6%, которые поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами», - поделились информацией исследователи.

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