Две трети украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО, - опрос

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/KabminUA
«Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы "за"», - рассказали социологи, отметив, что против вступления высказались только 23%, остальные 6% ещё не определились.
«Вступление в НАТО население считает основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% населения). На внеблоковый статус возлагают надежды 26% и еще остаются 6%, которые поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами», - поделились информацией исследователи.
Читайте также: Украина официально отказалась от внеблокового статуса.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Россияне на грузовиках «гумконвоя» вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка →
- Известному российскому рэперу запретили появляться в Украине →
- Украина получила очередной транш от ЕС →
- Женщин, которых сепаратисты «ДНР/ЛНР» передали Украине, не было в списках пленников →
- В Луганске совершено покушение на одного из приближенных главаря «ЛНР», - ИС →
- «ДНР/ЛНР» предложили Киеву освободить почти 700 своих пособников в обмен на 47 военнопленных →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107549
http://www.americaru.com/news/107549