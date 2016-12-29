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Главная страница → Раздел: В миреНовые санкции США больно ударят по Путину, - сенатор Грэм
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Новые санкции США больно ударят по Путину, - сенатор Грэм


Новые санкции США больно ударят по Путину, - сенатор Грэм
Фото: AmericaRU.com
На днях американский лидер Барак Обама введёт пакет болезненных санкций против России из-за вмешательства её хакеров в выборы президента США. Об этом агентству Rеuters сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передаёт Росбалт.

«Как ожидается, Конгресс будет расследовать вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят по России, особенно лично по Путину», - предупредил сенатор.

По некоторым данным, американцы планируют ввести три группы санкций в ответ на хакерские атаки: персональные, экономические и дипломатические.

Информацию уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала возможное введение санкций «последним "новогодним приветом" от команды Барака Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома». Она пригрозила американцам ответить на санкции и выразила надежду, что обострения ситуации всё же не случится.

Отметим, что в начале декабря этого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В Кремле обвинения категорически отрицают.

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