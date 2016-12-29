Новые санкции США больно ударят по Путину, - сенатор Грэм

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«Как ожидается, Конгресс будет расследовать вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят по России, особенно лично по Путину», - предупредил сенатор.
По некоторым данным, американцы планируют ввести три группы санкций в ответ на хакерские атаки: персональные, экономические и дипломатические.
Информацию уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала возможное введение санкций «последним "новогодним приветом" от команды Барака Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома». Она пригрозила американцам ответить на санкции и выразила надежду, что обострения ситуации всё же не случится.
Отметим, что в начале декабря этого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В Кремле обвинения категорически отрицают.
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