Спасатели обнаружили только 18 жертв крушения Ту-154

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
«С 09:00 до 16:00 мск (28 декабря – ред.) в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел», - рассказал источник, уточнив, что всего с дна были подняты только 18 жертв крушения самолёта.
Отметим, что сама трагедия произошла рано утром 25 декабря. Самолёт Ту-154 рухнул в Черное море через несколько минут после вылета из российского города Сочи. На его борту находились 92 человека: артисты ансамбля им. Александрова, представители СМИ и военные, которые направлялись в Сирию поздравлять российских военных с новогодними праздниками. Все они погибли.
Точные причины авиакатастрофы пока не оглашаются. По некоторым данным, приоритетные у следствия версии – это ошибка пилотов и неисправность самолёта. Теракт Минобороны РФ категорически исключает.
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