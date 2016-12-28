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Диабет остается самым распространенным заболеванием американцев


Диабет остается самым распространенным заболеванием американцев
Фото: AmericaRU.com
Сахарный диабет продолжает распространяться в США. Эта болезнь по-прежнему занимает первое место в списке болезней, которые чаще всего расходятся среди граждан Америки. На втором месте – болезни сердца.

Диабет распространяется в 36 раз быстрее, чем болезни сердца, показало новое исследование ученых из университета штата Вашингтон. Диабет – ведущая причина смертности и вторая самая дорогая болезнь в США.

Доктор Джозеф Дилман (Joseph Dieleman), ведущий автор из Института медико-санитарных измерений и оценки в университете штата Вашингтон, утверждает, что диабет и еще 19 распространенных заболеваний составляют более половины всех расходов в сфере здравоохранения.
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