Диабет остается самым распространенным заболеванием американцев

28 декабря 2016 года, 21:45

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107543

Сахарный диабет продолжает распространяться в США. Эта болезнь по-прежнему занимает первое место в списке болезней, которые чаще всего расходятся среди граждан Америки. На втором месте – болезни сердца.Диабет распространяется в 36 раз быстрее, чем болезни сердца, показало новое исследование ученых из университета штата Вашингтон. Диабет – ведущая причина смертности и вторая самая дорогая болезнь в США.Доктор Джозеф Дилман (Joseph Dieleman), ведущий автор из Института медико-санитарных измерений и оценки в университете штата Вашингтон, утверждает, что диабет и еще 19 распространенных заболеваний составляют более половины всех расходов в сфере здравоохранения.