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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок
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Американка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок


Американка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок
Фото: AmericaRU.com
Скорбящая мать, чей сын умер через 11 дней после рождения, смогла пожертвовать все свое грудное молоко другим детям.

Эриел Мэттьюз (Ariel Matthews) родила сына Ронана в октябре. Ранее она пережила выкидыш, а другой ее ребенок родился мертвым. Как только женщина потеряла еще одного ребенка, то решила сделать все возможное, чтобы не потерять молоко, и пожертвовать его другим.

В результате общий объем молока составил порядка 68 литров – это больше, чем вес ее собственного тела. Большинство получательниц ее молока – женщины, у которых молоко исчезло, и одна американка имеет приемного младенца.
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