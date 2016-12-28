Американка пожертвовала 68 литров грудного молока после того, как умер ее ребенок

Фото: AmericaRU.com
Эриел Мэттьюз (Ariel Matthews) родила сына Ронана в октябре. Ранее она пережила выкидыш, а другой ее ребенок родился мертвым. Как только женщина потеряла еще одного ребенка, то решила сделать все возможное, чтобы не потерять молоко, и пожертвовать его другим.
В результате общий объем молока составил порядка 68 литров – это больше, чем вес ее собственного тела. Большинство получательниц ее молока – женщины, у которых молоко исчезло, и одна американка имеет приемного младенца.
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