NASA ищет место на Марсе, где приземлиться новому марсоходу

Фото: AmericaRU.com
За год астрономам удалось сократить количество интересных мест для приземления с 54 до 8, заявил Майкл Мейер (Michael Meyer), ведущий специалист марсианской программы NASA. В феврале астрономы соберутся еще раз, чтобы окончательно определиться с местом приземления.
Обычно зоны для посадки выбираются заранее и связаны с конкретной целью каждой миссии. В случае нового ровера, сейчас ученые ищет место, которое могло бы поддерживать жизнь в древности. Например, это регион, в котором могли быть водоемы.
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