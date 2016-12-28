NASA ищет место на Марсе, где приземлиться новому марсоходу

28 декабря 2016 года, 20:45

Фото: AmericaRU.com

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Небольшой бассейн в южной оконечности Melas Chasma на Марсе – одна из восьми потенциальных посадочных площадок, куда будет отправлен новый марсоход Quest в 2020 году.За год астрономам удалось сократить количество интересных мест для приземления с 54 до 8, заявил Майкл Мейер (Michael Meyer), ведущий специалист марсианской программы NASA. В феврале астрономы соберутся еще раз, чтобы окончательно определиться с местом приземления.Обычно зоны для посадки выбираются заранее и связаны с конкретной целью каждой миссии. В случае нового ровера, сейчас ученые ищет место, которое могло бы поддерживать жизнь в древности. Например, это регион, в котором могли быть водоемы.