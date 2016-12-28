Машину Куин Латифы угнали с заправки

Фото: AmericaRU.com
Лауреатка «Золотого глобуса» вышла из машины, пока ее заправляли. Рядом припарковался белый BMW. Вдруг актриса услышала, как кто-то включил зажигание в ее машине – и тут же скрылся.
Позже полиция обнаружила похищенный автомобиль в жилом комплексе на улице Макдэниелс. Охранники видели, как из него вышло трое мужчин. В салоне нашли бутылки из-под газировки, которую оставили угонщики.
Это не первый раз, когда афроамериканка Куин Латифа теряет машину. Около 20 лет назад в Гарлеме ее BMW 740i был украден, при этом были ранены ее телохранитель и водитель. За угон и нападение арестовали двух подростков.
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