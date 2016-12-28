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Горнолыжный курорт Вермонта признан лучшим в США


Горнолыжный курорт Вермонта признан лучшим в США
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование Liftopia определило лучшие горнолыжные курорты Америки по регионам и категориям. Лучшим оказался курорт в Вермонте Magic Mountain.

В опросе приняло участие более 100 тысяч горнолыжников и сноубордистов. Большинство из них считают, что Magic Mountain – лучшее заведение в Северной Америке. В целом, лыжные курорты Вермонта и Юты заняли первые 10 мест рейтинга.

Liftopia оценивает курорты по 6 категориям – для семей, для начинающих, по стоимости, по заполняемости, по сложности трасс и качеству снежного покрова. Самым «семейным» оказался курорт Tahoe Donner из Траки, штат Калифорния.
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