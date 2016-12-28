Горнолыжный курорт Вермонта признан лучшим в США

28 декабря 2016 года, 19:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107535

Новое исследование Liftopia определило лучшие горнолыжные курорты Америки по регионам и категориям. Лучшим оказался курорт в Вермонте Magic Mountain.В опросе приняло участие более 100 тысяч горнолыжников и сноубордистов. Большинство из них считают, что Magic Mountain – лучшее заведение в Северной Америке. В целом, лыжные курорты Вермонта и Юты заняли первые 10 мест рейтинга.Liftopia оценивает курорты по 6 категориям – для семей, для начинающих, по стоимости, по заполняемости, по сложности трасс и качеству снежного покрова. Самым «семейным» оказался курорт Tahoe Donner из Траки, штат Калифорния.