Самая горячая игрушка рождественского сезона заставила детей плакать

Фото: AmericaRU.com
Обучаемая электронная игрушка, за которую американцы выложили по 200 долларов на eBay, оказалась недееспособной. Сотни недовольных клиентов опубликовали гневные отзывы на сайте производителя или в аккаунте Facebook. Игрушка должна появиться на свет из «скорлупы» и начать развиваться, однако у многих этого не произошло.
«Наш Hatchimal «не вылупился». Четыре часа мы бились над ним, смотреть видео, читали инструкции и советы на сайте Spin Master, и ничего. Наш 5-летнйи сын расстроен и попросил нас просто сломать оболочку и достать игрушку, чтобы он ее увидел», - написал Джейми Залевский на Facebook.
Родители пожаловались, что компания продавала недостаточно проверенный продукт за большие деньги. Кроме того, дети, как оказалось, обвиняют в случившемся Санта Клауса и его эльфов.
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