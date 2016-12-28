В Орегоне 40 лосей провалились под лед и погибли

28 декабря 2016 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

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Стадо из 40 погибло после падения под лед в восточной части Орегона, сообщают представители местного департамента по защите дикой природы.Лоси провалились под лед во время перехода через реку Паудер. «После нескольких лет засухи в Орегона началась настоящая зима. Большой слой снега благотворно сказывается на среде обитания в долгосрочной перспективе, но для лосей лед и снег стали смертельной ловушкой»», - говорят чиновники.Сообщение о гибели лосей пришло от местного жителя. Брайан Ратлифф (Brian Ratliff), биолог департамента дикой природы Орегона подтвердил, что лоси замерзли в воде подо льдом. Пока вытащить животных из воды невозможно – условия слишком опасны.