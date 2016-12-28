Мужчина умер после того, как пробежал голым по забитому шоссе

Фото: AmericaRU.com
Рано утром в среду голый американец выбежал на шоссе в Дейл Мабри. Он показывал и другие признаки неадекватности, поэтому его задержали и отправили в больницу. Там он умер по неизвестным причинам. Его личность до сих пор не установлена.
Пробка, образовавшаяся из-за выходки голого человека, была расчищена лишь несколько часов спустя. Подробности инцидента устанавливаются.
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