Два землетрясения произошли в районе озера Тахо

28 декабря 2016 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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В штате Калифорния в районе озера Тахо произошло сразу два землетрясения. Вибрация ощущалась по всему штату. Никаких данных о повреждениях или пострадавших нет.Геологическая служба США сообщает, что магнитуда толчков составила около 5,7 баллов. Эпицентр был расположен в отдаленно районе штата Невада на границе с Калифорнией, в 100 километрах от озера Тахо. Вибрацию зафиксировали также в Карсон-Сити и в Национальном парке Йосемити.Одно землетрясение произошло через 4 минуты после второго. Затем последовала серия незначительный афтершоков. Толчки вызвали оползень, который обошел все крупные трассы – ни одна из дороге не заблокирована.