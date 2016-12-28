Россияне на грузовиках «гумконвоя» вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
«Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует т.н. "гуманитарные конвои" для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ», - рассказали разведчики, отметив, что в последний раз такая активность была зафиксирована на Донбассе 22 декабря.
«Транспортные средства 59-го "гумконвоя" были задействованы для вывоза из городских моргов Грловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ», - поделились информацией в ГУР.
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