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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне на грузовиках гумконвоя вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка
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Россияне на грузовиках «гумконвоя» вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка


Россияне на грузовиках гумконвоя вывезли с Донбасса в РФ несколько десятков трупов, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
ВС РФ использует грузовики «гуманитарного» конвоя для вывоза с Донбасса трупов погибших российских военных и наёмников. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует т.н. "гуманитарные конвои" для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ», - рассказали разведчики, отметив, что в последний раз такая активность была зафиксирована на Донбассе 22 декабря.

«Транспортные средства 59-го "гумконвоя" были задействованы для вывоза из городских моргов Грловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ», - поделились информацией в ГУР.

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