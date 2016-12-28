Учитель йоги, подозреваемый в убийстве актрисе, мог убить еще 6 человек

28 декабря 2016 года, 17:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Инструктор йоги Эдриен Дуэйн Джонсон (Adrian Dwayne Johnson) подозревается в убийстве актрисы в Вашингтоне, округ Колумбия, может быть виновным в убийстве еще шести человек.Джонсон обвиняется в изнасиловании и удушении актрисы Триши Макколи, убийство он совершил в ее машине. Его нашли рядом с машиной, в которой лежало тело исполнительницы. Теперь к этому обвинению добавляют еще 6.Сейчас Джонсон проходит проверку психического здоровья, также его направили на курс реабилитации от наркотической зависимости.Стало известно, что Джонсон работал на фильме «Шаг вперед» с участием Ченнинга Татума и Дженны Дюван Татум в качестве дублера.