Учитель йоги, подозреваемый в убийстве актрисе, мог убить еще 6 человек

Фото: AmericaRU.com
Джонсон обвиняется в изнасиловании и удушении актрисы Триши Макколи, убийство он совершил в ее машине. Его нашли рядом с машиной, в которой лежало тело исполнительницы. Теперь к этому обвинению добавляют еще 6.
Сейчас Джонсон проходит проверку психического здоровья, также его направили на курс реабилитации от наркотической зависимости.
Стало известно, что Джонсон работал на фильме «Шаг вперед» с участием Ченнинга Татума и Дженны Дюван Татум в качестве дублера.
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