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Учитель йоги, подозреваемый в убийстве актрисе, мог убить еще 6 человек


Учитель йоги, подозреваемый в убийстве актрисе, мог убить еще 6 человек
Фото: AmericaRU.com
Инструктор йоги Эдриен Дуэйн Джонсон (Adrian Dwayne Johnson) подозревается в убийстве актрисы в Вашингтоне, округ Колумбия, может быть виновным в убийстве еще шести человек.

Джонсон обвиняется в изнасиловании и удушении актрисы Триши Макколи, убийство он совершил в ее машине. Его нашли рядом с машиной, в которой лежало тело исполнительницы. Теперь к этому обвинению добавляют еще 6.

Сейчас Джонсон проходит проверку психического здоровья, также его направили на курс реабилитации от наркотической зависимости.

Стало известно, что Джонсон работал на фильме «Шаг вперед» с участием Ченнинга Татума и Дженны Дюван Татум в качестве дублера.
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