Известному российскому рэперу запретили появляться в Украине

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«Гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним L`One) внесено постановление о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года», - говорится в депутатском запросе.
Отметим, что причиной такого решения стало посещение рэпером аннексированного Крыма, что «противоречит интересам безопасности Украины».
«Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира"», - констатировал Парасюк.
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