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Известному российскому рэперу запретили появляться в Украине


Известному российскому рэперу запретили появляться в Украине
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Служба безопасности Украина запретила появляться на украинской территории российскому рэперу L`One из-за его выступлений в аннексированном Крыму. Об этом сообщил украинский депутат ВР Владимир Парасюк, обнародовав соответствующий документ от СБУ.

«Гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним L`One) внесено постановление о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года», - говорится в депутатском запросе.

Отметим, что причиной такого решения стало посещение рэпером аннексированного Крыма, что «противоречит интересам безопасности Украины».

«Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира"», - констатировал Парасюк.

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