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Главная страница → Раздел: В миреВ Москве арестовали подростка по подозрению в убийстве собственного 10-летнего брата
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В Москве арестовали подростка по подозрению в убийстве собственного 10-летнего брата


В Москве арестовали подростка по подозрению в убийстве собственного 10-летнего брата
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В столице России обнаружили труп 10-летнего ребёнка с множественными телесными повреждениями. В его убийстве подозревают старшего брата. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«Вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов… в городе Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», - рассказали следователи, уточнив, что смерть ребёнка наступила в результате удушения.

По подозрению в совершении данного преступления полицейскими был задержан старший брат погибшего мальчика. В ходе допроса он признал вину. Мотивы, побудившие его совершить такой страшный поступок, не уточняются.
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