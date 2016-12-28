В Москве арестовали подростка по подозрению в убийстве собственного 10-летнего брата

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов… в городе Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», - рассказали следователи, уточнив, что смерть ребёнка наступила в результате удушения.
По подозрению в совершении данного преступления полицейскими был задержан старший брат погибшего мальчика. В ходе допроса он признал вину. Мотивы, побудившие его совершить такой страшный поступок, не уточняются.
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