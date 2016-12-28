Украина получила очередной транш от ЕС

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«Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллионов евро согласно Соглашению о финансировании, который был заключен между Правительством Украины и Европейской Комиссией в 2014 году», - сообщили в Минфине, отметив, что данная помощь – «признание реформ» в Украине, в частности, в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы госзакупок, гармонизации избирательного законодательства и прочих.
«Это второй и заключительный транш, предоставляемой в рамках указанного международного договора с ЕС. Первый транш в сумме 250 млн. евро был получен Украины в июле 2014 года», - уточнили украинцы.
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