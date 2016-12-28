Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:15 am | Чикаго 4:15 am | Сан-Франциско 2:15 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраина получила очередной транш от ЕС
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украина получила очередной транш от ЕС


Украина получила очередной транш от ЕС
Фото: AmericaRU.com
Украина получила очередную часть финансовой помощи от Европейского Союза. Об этом сообщил украинский Минфин.

«Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллионов евро согласно Соглашению о финансировании, который был заключен между Правительством Украины и Европейской Комиссией в 2014 году», - сообщили в Минфине, отметив, что данная помощь – «признание реформ» в Украине, в частности, в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы госзакупок, гармонизации избирательного законодательства и прочих.

«Это второй и заключительный транш, предоставляемой в рамках указанного международного договора с ЕС. Первый транш в сумме 250 млн. евро был получен Украины в июле 2014 года», - уточнили украинцы.

Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107517
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus