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Главная страница → Раздел: УкраинаЖенщин, которых сепаратисты ДНР/ЛНР передали Украине, не было в списках пленников
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Женщин, которых сепаратисты «ДНР/ЛНР» передали Украине, не было в списках пленников


Женщин, которых сепаратисты ДНР/ЛНР передали Украине, не было в списках пленников
Фото: AmericaRU.com / dan-news.info
Двоих женщин, которых главари «ДНР/ЛНР» якобы «в качестве доброй воли» передали Украине, нет в списках военнопленных. Об этом сообщил редактор издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов в эфире «5 канала».

«Нам выдали (двух женщин - ред.) якобы в качестве доброй воли... Это не формат обмена, это якобы российская сторона хочет подтвердить, что она всегда выступает за обмен пленными и поэтому на демонстрацию этого обмена они нам добровольно передают двух людей. Что это за люди? Этих женщин в списке на обмен не было. Они не включены в обмен. Украинская сторона не признает их пленными», - заявил журналист.

Он отмети, что сепаратисты отдали Украине «двоих людей с улицы» просто ради сюжета для российских СМИ.

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