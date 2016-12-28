Женщин, которых сепаратисты «ДНР/ЛНР» передали Украине, не было в списках пленников

Фото: AmericaRU.com / dan-news.info
«Нам выдали (двух женщин - ред.) якобы в качестве доброй воли... Это не формат обмена, это якобы российская сторона хочет подтвердить, что она всегда выступает за обмен пленными и поэтому на демонстрацию этого обмена они нам добровольно передают двух людей. Что это за люди? Этих женщин в списке на обмен не было. Они не включены в обмен. Украинская сторона не признает их пленными», - заявил журналист.
Он отмети, что сепаратисты отдали Украине «двоих людей с улицы» просто ради сюжета для российских СМИ.
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