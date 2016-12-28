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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Луганске совершено покушение на одного из приближенных главаря ЛНР, - ИС
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В Луганске совершено покушение на одного из приближенных главаря «ЛНР», - ИС


В Луганске совершено покушение на одного из приближенных главаря ЛНР, - ИС
Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
В оккупированном Луганске было совершено покушение на одного из представителей ближнего окружения главаря «ЛНР», и командира группировки «Заря» Андрея Патрушева. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били А.Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н.Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись», - рассказал депутат, отметив, что Патрушева доставили в больницу, где наложили ему на голову 10 швов. Примечательно, что по личному распоряжению Плотницкого данный факт тщательно скрывается от СМИ.

«"Генеральная прокуратура" и "МВД ЛНР" расследуют факт покушения… Среди нападавших А.Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и «генеральной прокуратуры ЛНР» обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении А.Патрушева и Н.Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения – в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Н.Хоршеву», - поделился информацией Тымчук.
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