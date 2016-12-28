В Якутии мужчины на грузовиках ради забавы истязали бурого медведя

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что в обнародованном в сети Интернет видеоролике мужчины на двух грузовиках специально загоняют бедное животное, несколько раз переезжают его, и даже тыкают железными прутами. «Транспортные средства – автомашины «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Саха (Якутия)», - рассказали следователи, отметив, что истязали животное непосредственно работники данной организации.
В отношении мужчин было заведено уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц). Садистам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы.
Ситуацию прокомментировал и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. «Конечно, бурый медведь - это не краснокнижное животное, но такая расправа - иначе не назовешь - от этого не перестает быть уголовным преступлением. Сегодня мы обратимся в генеральную прокуратуру по факту жестокого обращения с животным. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки», - написал он в Facebook.
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