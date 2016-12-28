На самом ли деле можно "отоспаться" на выходных?

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"Ответ на этот вопрос и да, и нет. Можно наверстать упущенный сон, но наверстывание зависит от того, насколько вы лишали себя сна", - говорит доктор Майкл Гроссо (Michael Grosso) из Больницы Хантингтон в Лонг-Айленде. Взрослые должны спать, по меньшей мере, от семи до девяти часов. "Дети нуждаются в большем количестве сна, чем подростки, а подростки нуждаются в большем количестве сна, чем взрослые", - сказал Гроссо.
Но миллионы американцев не получают достаточное количество сна. "Существует очень много доказательств того, что большая часть населения страдает от лишения сна. Это американская болезнь", - утверждает Гросс. По его словам, если вы недосыпает один час сна пять дней в неделю, то за пять часов в выходные дни вы наверстаете упущенное. Однако это означает, что вам придется проспать, как минимум, несколько дней отпуска, чтобы доспать недоспанное. Гросс рекомендует не ставить на выходные дни будильник и сократить потребление кофеина, а также ложиться, когда почувствуете усталость.
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