Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:46 am | Чикаго 2:46 am | Сан-Франциско 12:46 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНа самом ли деле можно отоспаться на выходных?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На самом ли деле можно "отоспаться" на выходных?


На самом ли деле можно отоспаться на выходных?
Фото: AmericaRU.com
На новогодние и рождественские праздники нам удается несколько дней отдохнуть от работы. На что вы потратите их, на сон и времяпрепровождение на диване перед телевизором? Удастся ли отоспаться за все недоспанные ночи?

"Ответ на этот вопрос и да, и нет. Можно наверстать упущенный сон, но наверстывание зависит от того, насколько вы лишали себя сна", - говорит доктор Майкл Гроссо (Michael Grosso) из Больницы Хантингтон в Лонг-Айленде. Взрослые должны спать, по меньшей мере, от семи до девяти часов. "Дети нуждаются в большем количестве сна, чем подростки, а подростки нуждаются в большем количестве сна, чем взрослые", - сказал Гроссо.

Но миллионы американцев не получают достаточное количество сна. "Существует очень много доказательств того, что большая часть населения страдает от лишения сна. Это американская болезнь", - утверждает Гросс. По его словам, если вы недосыпает один час сна пять дней в неделю, то за пять часов в выходные дни вы наверстаете упущенное. Однако это означает, что вам придется проспать, как минимум, несколько дней отпуска, чтобы доспать недоспанное. Гросс рекомендует не ставить на выходные дни будильник и сократить потребление кофеина, а также ложиться, когда почувствуете усталость.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107509
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus