В башне Трампа эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

Фото: AmericaRU.com
Видео, размещенное в социальных медиа, показывает, как под крики полицейских люди выбегали из здания. Эвакуация произошла около 4:45 часов дня, а команду саперов вызвали в качестве меры предосторожности. Спустя полчаса стало ясно, что сумка никакой угрозы не представляет, заявил помощник комиссара Управления полиции Нью-Йорка по вопросам связи с общественностью. Во время инцидента избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) находился в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
До инаугурации Трамп живет в небоскребе, последние этажи которого занимает квартира миллиардера. Кроме того, в здании располагается штаб-квартира компании политика, управлением которой занимаются его дети.
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