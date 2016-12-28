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В Теннеси заключенные сбежали через туалет


В Теннеси заключенные сбежали через туалет
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Теннесси разыскивают опасного заключенного, который на Рождество сбежал через отверстие в туалете.

Дэвид Фрейзер (David Frazier) сбежал с пятью другими заключенными тюрьмы округа Ньюпорт, сообщает New York Daily News. В течение 48 часов пятеро узников были пойманы. Фрейзер, который считается опасным, до сих пор не найден. Он оказался за решеткой за разбой и владение оружием.

"Болты, удерживающие унитаз, заржавели. Кроме того, из-за слесарных работ там был поврежден бетон", - говорится в заявлении полиции. Заключенным удалось сбежать, пробив отверстие в бетоне за унитазом.

Полицейские поймали Стивена Льюиса и Джона Марка Спеа в доме недалеко от тюрьмы. Они обвинили двух человек в укрывательстве преступников. Харсу Уэйду Аллену и Эрику Клику также не смогли далеко убежать. Пятый заключенный, Джон Томас Шехи сам сдался стражам порядка.
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