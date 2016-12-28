Директор некоммерческой организации, которая назвала Мишель Обаму "обезьяной на каблуках", навсегда потеряла работу

28 декабря 2016 года, 11:07

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Eskinder Debebe

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Директор некоммерческой организации Clay County Development в Западной Виргинии, которая назвала первую леди "обезьяной на каблуках", оказалась в центре внимания общественности. За свой комментарий в адрес Мишель Обамы (Michelle Obama) она лишилась работы.Решение уволить Памелу Тейлор (Pamela Taylor) из корпорации, которая использует государственные средства для предоставления услуг пожилым людям и семьям с низким уровнем доходов, было принято после того, как комментарий вызвал скандал относительно того, что организация нашла лазейки для обхода закона. Так как у корпорации заключен контракт с государством, то это предполагает открытые встречи, во время которых полагается отвечать на вопросы общественности и следовать политике недопущения дискриминации. Тот факт, что эти правила не соблюдаются, стал очевидным после того, как общественность возмутилась по поводу замечаний Тейлор."Стильная, красивая и величественная первая леди в Белом доме придает сил. Я устала видеть обезьяну на каблуках", - говорилось в сообщении, выставленном Тейлор.